РМК рассказала о планах по рекультивации Коркинского разреза

В Коркино (Челябинской области) состоялись общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду и проектной документации «Цех транспортирования закладочного материала» и «Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза “Коркинский”».

В обсуждениях по предварительным данным приняло участие более 350 жителей Челябинской области Мероприятие прошло 18 мая 2018 года во Дворце культуры «Горняк» города Коркино.

С основными проектными решениями собравшихся познакомила вице-президент по экологической и промышленной безопасности Русской медной компании Наталия Гончар. Она рассказала о комплексе и результатах геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических изысканий, которые были проведены специалистами ведущих проектных и отраслевых организаций страны. Экологическая безопасность и технологическая возможность реализации проекта ликвидации угольного разреза «Коркинский» c использованием закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа, подтверждена исследованиями ученых Санкт-Петербургского горного университета.

Технологическая цепочка ликвидации Коркинского разреза будет выглядеть следующим образом. На Томинском ГОКе будет построен специальный цех сгущения для производства обезвоженного закладочного материала из хвостов обогатительной фабрики комбината. Эксперты поясняют, что закладочный материал будет представлять собой инертную породу, пригодную для безопасного заполнения отработанной выработки Коркинского угольного разреза.

Далее закладочный материал при помощи специальных насосов будут перекачивать в Коркинский разрез по так называемым пульпопроводам. Их построят из стальных труб. Кроме того, для транспортирования закладочного материала будут возведены три пульпонасосные станции и две резервные ёмкости для сбора закладочного материала в период остановки пульпопроводов на обслуживание. Проектом предусмотрены все необходимые меры, исключающие нарушение технологии транспортировки закладочного материала в связи с человеческими, техногенными или климатическими факторами.

План РМК по реализации проекта включает в себя четыре этапа. Подготовительный этап (до сентября 2022 года) подразумевает локализацию эндогенных пожаров, размещение трассы трубопроводов для подачи закладочного материала и создание ограждающего устройства и рва вокруг Коркинского разреза, чтобы обеспечить безопасность людей и животных.

На втором этапе (с сентября 2019 года до 2027 года) будет осуществляться доставка закладочного материала по северному и южному бортам выработки до восточного борта и пригрузка восточного борта закладочным материалом для обеспечения его устойчивости.

Третий этап (с 2027 по 2041 года) завершится ликвидацией отработанной выработки Коркинского угольного разреза. На этом этапе предусмотрена перенастройка подачи закладочного материала с восточного на западный фланг угольного разреза. Как ожидается, к концу третьего этапа все действующие эндогенные пожары будут ликвидированы, а выходы подземных выработок изолированы.

Четвертым этапом пройдет технологическая и биологическая рекультивация Коркинского угольного разреза. На всех этапах реализации проекта предусмотрен мониторинг состояния бортов и прибортового массива угольного разреза, чтобы не допустить развития оползневых процессов.