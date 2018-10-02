Россельхозбанк: Поддержка бизнеса в приоритете

Кредитная поддержка малого бизнеса – одно из ключевых направлений деятельности филиала Россельхозбанка. Банковские продукты для данной категории клиентов постоянно совершенствуются, меняются условия и предлагаются новые решения. На сегодняшний день более 4 тысяч компаний Южного Урала и Зауралья стали клиентами Россельхозанка.

Следует отметить, что РСХБ является универсальным финансовым институтом, и не ограничивается работой с сегментом АПК. Активно сотрудничает с предприятиями пищевой, перерабатывающей промышленности, сервисными, строительными и торговыми компаниями. Ведь именно от стабильной работы предприятий малого и среднего бизнеса напрямую зависит развитие экономики регионов: они создают новые рабочие места, пополняют казну налогами, развивают инфраструктуру и многое другое.

Банк обладает широкой линейкой кредитных продуктов, способной удовлетворить потребности различных групп клиентов как в оборотном, так и инвестиционном финансировании. Помимо конкурентоспособных ставок по кредитам, банк предлагает привлекательные условия размещения денежных средств в депозиты сроком от 1 дня.

Россельхозбанк – участник всех государственных программ. При содействии Корпорации МСП в банке реализуется программа, ориентированная на кредитную поддержку инвестиционных проектов. Участие в ней позволяет клиентам Банка получить уникальные условия финансирования: кредитные средства в сумме от 50 миллионов рублей предоставляются на срок до 10 лет по льготной ставке.

Помимо кредитов Россельхозбанк предлагает предпринимателям размещение временно свободных денежных средств на депозитах, сотрудничество в рамках «зарплатных» проектов, качественное расчетно-кассовое обслуживание, открытие расчетных счетов, банковские гарантии и многое другое. Следует отметить, что на сегодняшний день в Россельхозбанке для предпринимателей действует акция «Хорошее начало». Компании малого и среднего бизнеса могут бесплатно открыть счета в рублях и обслуживать его в течение трех месяцев.

В качестве дополнительного преимущества РСХБ отменена комиссия за три календарных месяца, включая месяц открытия счета, на переводы денежных средств в рублях через системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент»/«Банк-Клиент» и «Мобильный банк» на счета в РСХБ и в других кредитных организациях. Кроме того, операции по приему и пересчету денежной наличности в рублях в течение одного календарного месяца, в котором был открыт счет, для участников акции также бесплатны.

Россельхозбанк постоянно разрабатывает новые предложения и сервисы для МСБ, повышает конкурентоспособность продуктов с учетом современных тенденций на рынке и потребностей клиентов. Воспользовавшись акцией «Хорошее начало», компании смогут сократить затраты на расчетно-кассовое обслуживание в первые месяцы после старта бизнеса, а также повысить скорость и качество управления счетами с помощью современной системы дистанционного банковского обслуживания РСХБ.

Специальное предложение действует до 30 ноября 2018 года. Подробнее об услугах Россельхозбанка для предпринимателей и условиях акции во всех офисах банка и на официальном сайте.