Россельхозбанк предоставил южноуральцам свыше 1,7 миллиарда рублей на покупку жилья
С начала текущего года Челябинский филиал Россельхозбанка предоставил жителям региона более 1200 ипотечных кредитов на сумму свыше 1,7 миллиарда рублей, что в 3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Для тех, кто уже выплачивает ипотеку в других банках, Россельхозбанк предлагает рефинансировать ипотечный кредит на более выгодных условиях. Большим спросом среди южноуральцев пользуется государственная программа ипотечного кредитования для семей с двумя детьми под ставку 6%.
Клиенты Россельхозбанка могут оформить ипотечный кредит на приобретение квартиры, жилого дома, земельного участка или незавершенного строительством объекта недвижимости с участком и завершение его строительства, а также на оплату цены договора участия в долевом строительстве или возведение жилья. Кроме этого, партнерские программы позволяют оформить ипотеку южноуральцам по специальной ставке по кредиту.
«Широкий спектр ипотечных программ и конкурентные процентные ставки позволяют южноуральцам найти оптимальный для себя вариант кредитования, а программы рефинансирование ипотечного кредита позволяет снизить свои расходы на обслуживание кредита, изменить процентную ставку, срок кредитования и размер ежемесячного платежа», - отметила начальник отдела развития партнерского канала продаж Челябинского филиала АО «Россельхозбанк» Лилия Каркишко