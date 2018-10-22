Россельхозбанк предоставил южноуральцам свыше 1,7 миллиарда рублей на покупку жилья

С начала текущего года Челябинский филиал Россельхозбанка предоставил жителям региона более 1200 ипотечных кредитов на сумму свыше 1,7 миллиарда рублей, что в 3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Для тех, кто уже выплачивает ипотеку в других банках, Россельхозбанк предлагает рефинансировать ипотечный кредит на более выгодных условиях. Большим спросом среди южноуральцев пользуется государственная программа ипотечного кредитования для семей с двумя детьми под ставку 6%.

Клиенты Россельхозбанка могут оформить ипотечный кредит на приобретение квартиры, жилого дома, земельного участка или незавершенного строительством объекта недвижимости с участком и завершение его строительства, а также на оплату цены договора участия в долевом строительстве или возведение жилья. Кроме этого, партнерские программы позволяют оформить ипотеку южноуральцам по специальной ставке по кредиту.