Россельхозбанк снизил ставки по кредитам для частных лиц

С 11 октября 2018 года Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредитам для частных лиц. Заметнее всего, до 11,25% годовых ( на 1,5%), снизилась ставка по потребительскому кредиту без обеспечения на срок до 1 года при сумме кредита свыше 300 тысяч рублей.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе банка, оформить кредит на покупку нового легкового автомобиля иностранного или российского производства теперь можно по ставке 12,75% годовых. Кредитные средства предоставляются на срок до 5 лет, сумма кредита ‒ до 3 миллионов рублей.

Банк также снизил до 10,75% годовых ставку по продукту «Кредит пенсионый плюс». На этих условиях пенсионеры могут получить займ на неотложные нужды без подтверждения целевого использования средств.

Для участников зарплатных проектов и надежных клиентов Банк предлагает специальные условия кредитования. С подробной информацией об условиях выдачи кредитов АО «Россельхозбанк» можно ознакомиться на сайте банка.