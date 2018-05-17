Россельхозбанк увеличил объем привлеченных средств до 2,3 триллионов рублей

Россельхозбанк по итогам работы в январе-апреле 2018 года увеличил объем привлеченных средств клиентов на 4,5%, до 2,3 триллионов рублей.

Из них 886,9 миллиардов рублей приходится на средства физических лиц (прирост с начала текущего года – 39 миллиардов рублей). Банк демонстрирует динамику привлечения средств на уровне выше среднерыночного и входит в число лидеров рынка по данному направлению.

Совокупный кредитный портфель банка с начала 2018 года вырос на 9,1%, до 2,07 триллионов рублей. Из них объем кредитов корпоративным клиентам составил порядка 1,7 триллионов рублей, физическим лицам – 385 миллиардов рублей. Портфель кредитов предприятиям агропромышленного комплекса увеличился на 16 миллиардов рублей, до 1,2 триллионов рублей.

Кроме того, РСХБ продолжает наращивать объемы финансирования сезонных работ – на проведение посевной выдано 124 миллиарда рублей, что на 27% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

По итогам 4 месяцев 2018 года Россельхозбанк получил чистую прибыль, рассчитанную на основе российских стандартов бухгалтерского учета, в размере 687 миллионов рублей. В связи с тем, что Россельхозбанк осуществляет деятельность в основном на территории Российской Федерации, банк ориентируется в своей работе преимущественно на показатели работы по РСБУ.