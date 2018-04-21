«РВМ Капитал», которая планирует построить набережную к саммитам, подала частно-концессионную инициативу

Компания «РВМ Капитал» подала частно-концессионную инициативу в комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Челябинска.

Об этом сообщил руководитель группы проектных активов ЗАО Инвестиционная Группа «РВМ Капитал» Алексей Павлюк.

Город будет рассматривать предложение компании в течении 30 дней. Затем есть несколько вариантов развития событий. Первое - город принимает предложения компании. Второе – принимает, но корректирует. Третье – отказывает.

«Надеемся, что третий сценарий не реализуется, иначе будет как минимум обидно: уже вложены определённые средства и обеспечен хороший пиар проекту», - отметил Павлюк.

В случае принятия положительного решения начнется этап публикации проекта по 115-му федеральному закону «О концессионных соглашениях». «Потом 40 дней ожидания - может ещё кто-то изъявит желание инвестировать миллиард рублей в создание на набережной чего-то аналогичного. Я сильно сомневаюсь, но почему бы и нет», - рассказал инвестор.

Затем будет подписано концессионное соглашение. «И лишь после этого мы имеем полное юридическое основание для выхода на площадку и начнём тратить основной массив денег, —- рассказал Павлюк. - Возможно, мы опережаем события и берём на себя дополнительные риски, но уже инвестировали в разработку концепции набережной (на протяжении полугода утверждался), и проектирование (готовность на сегодня завершено на 75–80 процентов. Кроме того, компания контролирует снос сооружений, чтобы подготовительные работы прошли в нужные сроки и были выполнены в полном объеме к началу строительства в будущем году».

После подписания соглашения в этом строительном сезоне компания планирует сделать отсыпку, окончательно сформировать береговую линию (сейчас «рваная», на которой ничего сделать невозможно), разобраться с парковочной ситуацией (в 90% случаев места под парковками на территории будущей набережной – это самозахват) и полностью заготовить строительные материалы для будущего строительства.

В рамках концессионного соглашения компания намерена вложить 20-30 процентов собственных средств (порядка) 200–300 миллионов рублей, остальное – заемные средства.

На сегодня ведется серьезная работа с Минэкономразвития области и крупнейшими банками. «Необходимы определенные движения со стороны области, чтобы данное мероприятие успешно закончилось. Думаю, что 90% прошли и к моменту подписания концессионного соглашения уже получим решения кредитных комитетов о выделении необходимого объёма финансирования», - подчеркнул Павлюк.