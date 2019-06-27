С 1 июля будет проиндексирован размер выплат для ветеранов труда Челябинской области

Размер ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда Челябинской области будет проиндексирован с первого июля 2019 года.

Соответствующие поправки в закон «О звании «Ветеран труда Челябинской области» рассмотрели депутаты Законодательного собрания Челябинской области на очередном заседании 27 июня.

Напомним, последний раз индексация проводилась в сентябре 2016 года. С предложением о повышении размера выплат к депутатам обратился глава региона Алексей Текслер, выступая с отчетом в Заксобрании 30 мая 2019 года.

«Это ожидаемый законопроект, и мы благодарны Алексею Текслеру за его внесение», - отметил председатель регионального парламента Владимир Мякуш. Парламентарии оперативно рассмотрели подготовленный законопроект.

Предлагается увеличить размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда области на 15%.

Как пояснила и.о. министра социальных отношений области Татьяна Никитина, ветераны труда Челябинской области, не пользующиеся услугами местной телефонной связи, будут получать 1 тысячу 9 рублей в месяц (на сегодня - 877 рублей). Для ветеранов, у которых есть дома стационарный телефон, выплаты составят 1 тысяча 181 рубль (в настоящий момент - 1 тысяча 27 рублей).

В бюджете области на 2019 год на предоставление ветеранам труда Челябинской области ежемесячной денежной выплаты предусмотрены средства в размере 1 миллиарда 713 миллиона 575 тысяч рублей. На индексацию потребуется еще 82 миллиона 688,3 тысячи рублей.

Депутат Николай Панкратов предложил пересмотреть основания для присвоения звания ветерана труда области. На сегодня на получение этого звания могут претендовать южноуральцы, имеющие необходимый страховой стаж (мужчины - менее 40 лет и женщины - 35 лет) и отмеченные почетными грамотами Заксобрания и губернатора. При этом шахтеры и металлурги (они раньше уходят на пенсию), даже при наличии грамоты не могут получить это звание (им не хватает необходимого стажа).

Как отметил Владимир Мякуш, в ЗСО также поступают вопросы и по работникам банкротящихся предприятий. Их работодатели не отчисляют в взносы в бюджет, а, значит, у сотрудников за этот период не начисляется страховой стаж. Это также помешает в дальнейшем получить звание ветерана труда.

Спикер поручил комитету по социальной политике внимательно изучить эти вопросы и представить свои предложения.

Депутат Игорь Егоров спросил у главы минсоца региона, долго ли ветеранам придется ждать следующего повышения и почему законопроектом не предусмотрели обязательную ежегодную индексацию выплат. Татьяна Никитина пояснила, что этот вопрос сейчас находится в проработке.

«Врио губернатора действует по принципу: решать вопросы по мере их поступления, - пояснил Владимир Мякуш. – Это только начало пути, который мы пройдем вместе с губернатором и правительством. На встрече депутатов с Алексеем Текслером была достигнута договоренность, что работа над совершенствованием этого закона будет продолжена, в том числе и при обсуждении проекта бюджета области на 2020 год».

По словам спикера, депутатам предстоит рассмотреть также вопросы по нивелированию разницы между размерами выплат ветеранам труда Челябинской области и федеральным ветеранам труда. Первые на сегодня получают компенсацию меньшего размера. Ветераны труда федерального уровня после проведенной в 2019 году индексации получают 1 тысячу 353 рубля в месяц (если пользуются услугами местной телефонной связи) или 1 тысячу 181 рубль (если отказались от услуг местной телефонной связи).

Депутаты приняли законопроект об индексации выплат областным ветеранам труда в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Выплаты начнут индексировать с первого июля. В августе ветераны труда получат первые повышенные выплаты.