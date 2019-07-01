С 1 июля пенсионеры-садоводы Челябинской области смогут ездить в электричках по карте

С 1 июля пенсионеры-садоводы Челябинской области смогут ездить в электричках по проездному в виде пластиковой карты.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «Свердловская пригородная компания», для удобства пенсионеров вводится электронный проездной документ длительного пользования в виде пластиковой карты.

Карту можно будет получить бесплатно при оформлении абонементного билета. Она будет содержать сведения о пассажире и вид льготы.

В компании уточнили, до настоящего момента все пассажиры, кроме пенсионеров-садоводов, могли оформить абонементные билеты в виде пластиковой карты. Пенсионерам при оформлении льготного абонемента пенсионерам выдавался бумажный проездной документ. Его садоводы предъявляли контролерам в электричках в течение срока его действия -1 месяц.

Теперь вместо проездного будет пластиковая карта. Срок действия и виды абонементных билетов остаются для пенсионеров-садоводов неизменными – 1 месяц. Для его продления пассажиру необходимо обратиться в пригородную кассу непосредственно с картой и документами, удостоверяющими личность и право на льготу.

Как уже сообщало агентство, в 2019 году Челябинская область сохранила льготы для садоводов и огородников пенсионного по проезду пригородным железнодорожным и автобусным транспортом на садовых маршрутах. В 2019 году все льготы будут распространены и на лиц предпенсионного возраста. С этого года установленные льготы по проезду предоставляются не с момента получения страховой пенсии (как это было до текущего года), а при достижении определенного возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет.

Пенсионеры, а теперь и жители предпенсионного возраста, имеют возможность ездить со скидкой 70% в пригородном железнодорожном транспорте в садово-огородный период - с 1 мая по 15 октября. На электричках они могут ездить на основании месячных абонементных билетов, действительных для проезда пассажиров в выходные дни, либо месячных абонементных билетов, действительных для проезда пассажиров в определенные ими даты (не более 15 дней в месяц).

На предоставление мер социальной поддержки в этом году в областном бюджете предусмотрено 30 миллионов рублей, в том числе 7 миллионов рублей – для обеспечения льготного проезда на железнодорожном транспорте и 23 миллиона рублей – на автомобильном.

В этот же период для садоводов-пенсионеров предоставляется скидка по проезду на пригородных автобусах. Правда, эта льгота действует не во всех муниципалитетах. Соответствующие решения о предоставление льгот по проезду в автобусах по садовым маршрутам принимают муниципальные власти.