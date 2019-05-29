С 1 июля вырастет региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в Челябинской области

Правительство Челябинской области утвердило региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2019 году для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещений и услуг ЖКХ.

Расчет региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг произведен по каждому муниципальному образованию в межотопительный и отопительный периоды. Величина стандарта зависит от размера платы за жилое помещение, его наём, совокупной платы граждан за коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт в многоэтажках.

Изменение региональных стандартов осуществляется поэтапно. С 1 января по 30 июня 2019 года сумма субсидии вырастет относительно второго полугодия 2018 года на 3,85%. Размер регионального стандарта составит 1700,29 рубля. Это связано с тем, что с 1 января до 20% поднялась ставка НДС и изменен минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества в МКД с 7,4 рубля на один квадратный метр до 7,8 рубля (5,4%). Также включена новая коммунальная услуга – обращение с ТКО.

С 1 июля по 31 декабря 2019 года средний размер регионального стандарта вырастет на 1,81% относительно первого полугодия 2019 года и составит 1 тысяча 731,05 рубля. Повышение обусловлено ежегодным ростом тарифов на коммунальные услуги.

В 2019 году на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусмотрено 2,4 миллиарда рублей.

Субсидии предоставляются исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения; размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг; максимальной доли расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 11% или 22% в зависимости от категории граждан.

Напомним, семьи, чьи расходы на оплату коммунальных платежей превысят 22% от общего дохода семьи, смогут претендовать на получение субсидии из областного бюджета. У одиноких пенсионеров или семей пенсионеров (женщины – старше 55 лет, мужчины – 60 лет), многодетных семей и одиноких мам, совокупный доход семей которых в месяц не превышает величину прожиточного минимума более чем на 20%, предельная планка установлена ниже – 11%.

Региональные стандарты нормативной площади составляют 18 квадратных метров - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек; 21 квадратный метр - на одного члена семьи, состоящей из двух человек; 24 квадратных метра - на одного члена семьи, состоящей из одинокой матери и двух несовершеннолетних детей, 33 квадратных метров - на одиноко проживающего гражданина; 36 квадратных метров - на одного члена семьи, состоящей из двух человек, достигших возраста, дающего право на получение пенсии по старости, или состоящей из одинокой матери и одного несовершеннолетнего ребенка; 54 квадратных метра - на одиноко проживающего гражданина, достигшего возраста, дающего право на получение пенсии по старости.