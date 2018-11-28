С 1 января 2019 года вырастут размеры пособий по беременности и родам, уходу за ребенком и безработице

С первого января 2019 года будут проиндексированы ряд социальных выплат, в том числе максимальный и минимальный размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет и пособия по беременности и родам

Как сообщила депутат Законодательного собрания Челябинской области, региональный координатор проекта «Крепкая семья» Марина Поддубная, соответствующие изменения в законодательстве, направленные на увеличение ряда социальных выплат, были единогласно поддержаны депутатами "Единой России" в ноябре.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 1 января 2019 года увеличится на 8,3 % и составит более 26 тысяч рублей.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц с 1 января 2019 будет составлять 26 тысяч 152,27 рубля. В настоящий момент он равен 24 тысячи рублей в месяц.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет также вырастет в будущем году. «Право на получение минимального пособия имеют застрахованные лица, у которых нет заработка либо если у них очень маленькая зарплата. Расчет минимального размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет осуществляется в размере 40% от величины МРОТ», - пояснила Марина Поддубная. С 1 января 2019 года величина МРОТ увеличится до 11 тысяч 280 рублей (в настоящий момент – 11 тысяч 163 рубля). Соответственно размер минимального пособия в 2019 году составит 4 тысячи 512 рублей.

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска в 2019 году составит 301 тысяча 95,20 рубля, в текущем году он превышает 282 тысячи рублей.

Минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года также вырастет и составит 51 тысяча 919 рублей.

Напомним, для расчета пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком пособия по уходу за ребенком берется заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2017 год и за 2018 годы составляют 755 тысяч рублей и 815 тысяч рублей соответственно, что позволяет увеличить максимальный размер пособий.

Получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет может не только мать, но и отец, если он ухаживает за ребенком, а также другие родственники (бабушки и дедушки).

Уже принято решение об индексации материнского капитала, и к 2021 году он составит 489 тысяч рублей (в 2018 году – 453 тысяч рублей). Единороссы направили предложение в Правительство о продлении выплат материнского капитала до 2024 года.

«В федеральном бюджете на ближайшие три года будет выделено более 1,5 триллиона рублей на развитие демографии. Средства пойдут на увеличение рождаемости, количества протоколов ЭКО, поддержку семей при рождении детей, субсидии на ипотеку и другие меры по поддержке рождаемости в стране», - пояснила координатор партийного проекта Марина Поддубная.

Также с 1 января 2019 года увеличится минимальный и максимальный размер пособий по безработице, он составит 1500 и 8 тысяч рублей соответственно. Для людей предпенсионного возраста максимальная величина пособия будет увеличена до 11 тысяч 280 рублей.

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области, Александр Берестов также подчеркнул важность данных инициатив. «В мой избирательный округ входят преимущественно сельские территории, малые и средние города Челябинской области. Здесь нет больших зарплат, поэтому задача защиты наименее обеспеченных слоев населения стоит особенно остро», - отметил Александр Берестов. Парламентарий положительно отметил предложение о продлении действия программы материнского капитала еще на три года.

«Однако, для отдельных семей совсем другие меры станут судьбоносными. Например, увеличение финансирования ЭКО, заложенное в бюджете, кому-то позволит испытать счастье материнства и отцовства, а это гораздо важнее сухих цифр статистики», - считает Александр Берестов. Он подчеркнул еще один важный, по его мнению, момент – в федеральном бюджете на ближайшие три года гарантировано предусмотрены средства на индексацию пособия по уходу за ребенком, по беременности, а также пособия по безработице.

Александр Берестов также одобряет еще одно нововведение – усиление общественного контроля за расходованием средств по социальным программам в каждом конкретном регионе. «Контроль со стороны общества - обязательное условие доверия к власти и, в конечном итоге, стимулирует власть быть эффективной», - подчеркивает парламентарий.