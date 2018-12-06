Сбербанк запретит переводы по номеру телефона

Сбербанк в ближайшее время запретит осуществлять переводы денежных средств на кредитную карту. Перевести деньги на «кредитку» можно будет только по номеру карты. Запрет будет вводиться постепенно в течение первой половины декабря.

Изменения не коснутся дебетовых карт. По ним осуществлять переводы можно будет также по номеру телефону и по номеру карты.

«В настоящий момент переводы по номеру телефона от других клиентов Сбербанка зачисляются на любую активную карту клиента (дебетовую или кредитную). При этом держатели одновременно и дебетовых и кредитных карт ожидают зачисления средств именно на дебетовую карту. В некоторых случаях, связанных с невозможностью зачисления на дебетовую карту, переводы зачисляются на кредитную карту. Это является причиной обращений клиентов, так как в соответствии с действующими тарифами банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной, - пояснили в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка. - Чтобы избежать таких ситуаций Сбербанк изменил механизм перевода средств. Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно - по номеру телефона, либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты».

В банке подчеркнули, что абсолютное большинство держателей кредитных карт Сбербанка имеют и дебетовую карту, поэтому данное изменение их никак не затронет.