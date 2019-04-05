Счетная палата проверит правительство Челябинской области

Счетная палата Российской Федерации проверит правительство Челябинской области на эффективность использования бюджетных средств, выделенных на строительство перинатального центра.

Соответствующий пункт включен в план проверок на 2019 год, сообщается на сайте СП России.

В правительстве Челябинской области запланировано проведение проверки «эффективности использования средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направленных на реализацию региональных программ и мероприятий по модернизации здравоохранения, в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатальных центров».

Напомним, по поручению президента Владимир Путина строительство перинатальных центров велось в 32 регионах страны. В 2019 году по этому направлению запланированы проверки также в правительстве республик Бурятия и двух структур в Москве.

На строительство перинатального центра в Челябинске было выделено более 3,1 миллиарда рублей из средств федерального фонда обязательного медицинского страхования и областного бюджета.

Современное шестиэтажное здание было возведено за 25 месяцев. Центр открылся точно в срок – первого октября 2016 года. Здесь расположены консультативно-диагностическое отделение и стационар (отделение патологии беременности, родовый блок на 12 индивидуальных родовых залов, операционный блок на 3 зала, отделение реанимации для женщин, отделение реанимации новорожденных, отделение патологии новорожденных).