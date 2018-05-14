Сергей Сушков: В Челябинской области отставание посевных работ из-за погодных условий незначительное

В Челябинской области началась посевная кампания. На сегодняшний день посеяно почти 10% от запланированного объема всего ярового сева.

По словам заместителя губернатора Сергея Сушкова, отставание посевных работ ввиду погодных условий незначительное, и сельхозтоваропроизводители сумеют уложиться в агрономические сроки. На проведение посевной кампании выделено свыше 1 миллиарда рублей в виде господдержки из федерального и областного бюджетов.

«В этом году общая сумма господдержки, доведенная до аграриев, будет составлять больше, чем в прошлом году. Так, если в 2017-ом она составляла 1,3 миллиарда рублей, то в этом году порядка 1,5 миллиарда рублей получат аграрии в виде господдержки до 1 июня», – сообщил Сергей Сушков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, в текущем сельскохозяйственном году аграрии увеличивают посевные площади, продолжается и диверсификация посевов: уход от монокультуры – пшеницы. Н сегодня посеяно 12,7 тысячи гектаров подсолнечника, 11 тысяч гектаров льна, 4 тысячи гектаров рапса. Всего посевы масличных размещены на площади 27,7 тысячи гектаров – это 22% от плана. Пшеницей засеяно 44 тысячи гектаров. Вместе с этим идет посев других зерновых и зернобобовых культур: ячменя, овса, кукурузы на зерно, гороха, люпина. Хозяйства и фермеры приступили к высадке картофеля и посеву овощей открытого грунта.