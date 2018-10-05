Сеть транспортной компании «Байкал Сервис» на Южном Урале растет. В крупных городах Челябинской области работают четыре филиала.

Первое подразделение грузоперевозчика в регионе открылось в 2005 году в областной столице. Спустя шесть лет филиал компании появился во втором по величине городе области — Магнитогорске. В Миасс и Златоуст ТК «Байкал Сервис» зашла три и два года назад соответственно.

«Сеть компании в регионе включает несколько уровней, — сообщил генеральный директор челябинского представительства перевозчика сборных грузов Сергей Крымских. — Первый уровень — это четыре города, где открыты офисы и склады, куда можно обратиться в рабочие часы для заказа перевозки или забрать поступивший груз».

Второй уровень, по его словам, составляют города так называемой адресной доставки, в направлении которых открыто регулярное сообщение (по будним дням).

«В Челябинской области к таким относится Копейск. Несколько месяцев назад статус города адресной доставки также получил башкирский Белорецк, куда машины компании отправляются из филиала в Магнитогорске», — пояснил Сергей Крымских.

Он также добавил, что и в Копейске, и в Белорецке забор и доставка грузов от/до двери клиента осуществляться без взимания дополнительной платы.

Наконец, к третьему уровню региональной сети компании относятся все остальные населенные пункты. Рассчитать стоимость транспортировки для каждого из них можно с помощью калькулятора на сайте компании.