«Скелет» ФОКа в Копейске, с которым познакомился Текслер, обезопасят

Металлический «скелет» физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), который возводят в Копейске уже более 10 лет на перекрестке улиц Гольца и Жданова, будет огорожен. Жители города уже неоднократно жаловались, что объект представляет серьезную опасность для детей, которые могут беспрепятственно туда проникнуть.

Сегодня глава Копейска Андрей Фалейчик (в июне избран на этот пост ) поручил начальнику МУ «Управление строительства» Михаилу Разинкину начать работы по ограждению недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса.

Соответствующее поручение дал глава Копейска Андрей Фалейчик на аппаратном совещании, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в апреле 2019 года глава региона Алексей Текслер осмотрел спортивный недострой в Копейске, который пытаются возвести с 2008 года. Здание признано годным к завершению строительства, однако у мэрии нет средств на завершение работ на объекте. Главу региона возмутило подобное отношение к спорту и то, что в таком большом городе, как Копейск, отсутствуют крытые спортсооружения. Алексей Текслер также поручил оптимизировать стоимость ФОКа, откорректировать проектно-сметную документацию и представить на рассмотрение.

Кроме того, по поручению Алексея Текслера муниципалитет проводит геодезические изыскания для строительства ФОКа возле городского парка по улице Борьбы, 28. Границы игровой площадки будущего спортивного комплекса составят 42 на 24 метра.