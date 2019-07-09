Служба занятости поддержит рублем повышение квалификации на производстве

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области предлагает работодателям помощь в повышении производительности труда на предприятии, а также содействие в переобучении работников предпенсионного возраста.

В Центре занятости населения города Магнитогорска состоялось заседание «Клуба кадровиков», основной темой которого стала реализация регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Мероприятие объединило руководителей и кадровиков предприятий различных форм собственности.

Начальник отдела профориентации и профессионального переобучения Наталья Фоменко рассказала о мероприятиях по профобучению и дополнительному профобразованию предпенсионеров.

«В рамка проекта работодатели получат субсидию на возмещение затрат на организацию профобучения и дополнительного профобразования работников предпенсионного возраста. За год планируется обучить не менее 1168 предпенсионеров. Цель проекта - актуализация компетенций и обновление профессиональных знаний работников предпенсионного возраста», - пояснила Наталья Викторовна.

Наталья Викторовна напомнила, что к лицам предпенсионного возраста относятся граждане за 5 лет до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно. Обучение работников предпенсионного возраста будет осуществляться за счет бюджетных средств, при этом размер субсидии не может превышать 68,5 тыс. рублей за три месяца обучения на одного работника.

В 2019 году также реализуется региональный проект «Поддержка занятости» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», нацеленный на стимулирование предприятий к повышению производительности труда. Проектом предусмотрено предоставление субсидий на возмещение расходов работодателей на организацию переобучения, повышения квалификации работников, но не больше 60 тыс. рублей за два месяца обучения. За год планируется переобучить 501 работника предприятия.

И.о. начальника отдела специальных программ Екатерина Авагимян рассказала о других направлениях работы службы занятости населения. Это возмещение затрат работодателям на заработную плату при трудоустройстве подростков, граждан с инвалидностью и граждан, освобожденных из учреждений исполнения наказания. В случае приема на работу данных категорий граждан, государство компенсирует за одного трудоустроенного инвалида или работника, освобожденного из УИН, до 16714 рублей в месяц, но не более трех месяцев. За одного принятого на работу несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет – 8357 рублей.

Более подробную информацию о том, как принять участие в проекте, можно получить в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области 8 (351) 261-51-44, в Центре занятости населения г. Магнитогорска 8 (35-19) 42-05-54, а также в центре консультаций в сфере труда и занятости 8-800-444-80-88 (звонок бесплатный).