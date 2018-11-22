Сотрудники Tele2 пообщаются с южноуральскими абонентами сотовой компании

Альтернативный оператор мобильной связи Урал – Tele2 проведет тринадцатую всероссийскую акцию «День открытых людей» под лозунгом «#МойЛюбимыйTele2». Tele2 спросит абонентов, почему они считают ее любимым оператором, а генеральный директор компании Сергей Эмдин ответит на вопросы клиентов в digital-каналах.

В пятницу, 23 ноября, сотрудники разных подразделений Tele2 вместо привычных офисов выйдут на работу в салоны связи, чтобы лично пообщаться с клиентами. Промоутеры попросят прохожих и абонентов оператора выразить свое мнение о компании с помощью стикер-смайлов. Клиенты смогут наклеить на стенды-инсталляции у салонов связи оператора один из пяти стикеров: «#ДляМеня», «#Любимый», «#Простой», «#Прозрачный» или «#Быстрый». Так Tele2 узнает, какое определение наберет больше всего откликов у абонентов. Каждый участник голосования получит от сотрудника компании подарок.

Впервые в акции примут участие все салоны связи оператора. Это станет возможным благодаря сервису аудиовещания, доступному во всех монобрендовых точках оператора. В день акции вести эфир будет популярная команда челябинских радиоведущих. Слушателей будут ждать интерактивные квесты и интервью с сотрудниками компании.

Традиционно во всероссийской акции примут участие первые лица компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и директор макрорегиона «Москва» Игорь Жижикин будут общаться с посетителями салона связи оператора в офисном парке ComCity. Они расскажут об услугах компании и ответят на вопросы клиентов в мессенджерах. Директор по операциям Tele2 Дмитрий Лопатухин отправится в Саранск, где он поработает оператором call-центра.

В день акции команды специалистов из четырех call-центров компании (Ростов-на-Дону, Челябинск, Иркутск и Саранск) отправятся в 15 городов России, чтобы обучить коллег работе в цифровом сервисе. Во всех регионах присутствия офисные сотрудники пообщаются с абонентами в цифровых каналах – мессенджерах WhatsApp и Viber.

Традиционно в магазинах, задействованных в акции, в «День открытых дверей» продажи увеличиваются на 100–200% по сравнению с обычным днем. Всего на работу в точки продаж и центры дистанционного обслуживания Tele2 выйдут более 2000 сотрудников.

Специалисты компании расскажут о тарифах-конструкторах линейки «Мой Tele2», благодаря которым можно настраивать нужное количество гигабайтов, минут и SMS. Клиенты узнают о безлимитном доступе к социальным сетям и мессенджерам, что позволяет без ограничений звонить через эти приложения и фактически означает безлимитную голосовую связь. Новые консультанты объяснят клиентам, какие опции помогут сократить расходы на интернет в международном роуминге и какие партнерские сервисы привнесут комфорт в повседневную жизнь

«Проект «День открытых людей» отражает нашу готовность открыто делиться информацией и подробно рассказывать клиентам о качестве услуг из первых уст, что позволяет завоевывать и укреплять лояльность абонентов. В этом году мы делаем акцент на удержании лидерства по показателю NPS и его улучшении, - отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. - Традиционно Tele2 опережает других игроков рынка не только по данному индексу, но и показателю Consideration, который указывает на потенциальную готовность клиентов подключиться к Tele2. Объективные маркетинговые данные подтверждают, что компания действительно является любимой для многих клиентов. Однако именно «День открытых людей» позволяет нам встретиться с реальными пользователями наших услуг и услышать, как они воспринимают Tele2».