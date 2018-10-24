«Союзпищепром» накормил министра торговли Российской Федерации

Объединение «Союзпищепром» представило Челябинскую область на первом форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который прошел на прошлой неделе в Ташкенте с участием глав обоих государств. Челябинское предприятие познакомило участников события с инновационной линейкой продуктов для здорового питания.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в «Союзпищепроме», целью форума являлось усиление связей между Россией и Узбекистаном в торговой, промышленной и культурных сферах. Президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели переговоры, по итогам которых было сделано заявление: в ближайшие годы Россия и Узбекистан будут стремиться нарастить товарооборот между странами до десяти миллиардов долларов.

В рамках форума прошла крупная выставка, организаторами которой стали министерство экономики и торгово-промышленная палата республики Узбекистан совместно с министерством экономического развития Российской Федерации.

«Союзпищепром» не просто представил свою продукцию марки «Здоровое меню», но и продвинул идею перехода пищевой индустрии на стандарты здорового питания. Льняное масло холодного отжима, более полезные четырехзлаковые макароны, готовые фитнес-завтраки… Наибольший интерес уже традиционно вызвали овсяные йогурты, кисели и линейка растительного молока «Здоровое меню».

Стенд компании «Союзпищепром» посетили министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Министру рассказали об идее правильного питания и о той стратегии развития, которое определило для себя предприятие. Мантуров высоко оценил инновационную продукцию, сказав, что ничего подобного прежде не пробовал.

Отметим, продукция компании уже давно успешно продается на рынке Узбекистана. В ближайшее время в сети Makro появятся и растительные напитки «Здоровое меню».