«Союзпищепром» создал для своего покупателя экзотические вкусы GREENMILK
«СоюзПищепром» продолжает завоевывать рынок растительных напитков. Производитель выпустил продукцию под новой торговой маркой GREENMILK.
Напомним, растительное молоко «Здоровое меню» (овсяное, рисовое, соевое, пшеничное) «Союзпищепром» выпускает с января этого года, но в этих напитках делается акцент на «чистую этикетку», на продукт, предназначенный для здорового питания. GREENMILK - это в первую очередь необычные, даже экзотические вкусы.
«В Челябинске уже можно купить растительное молоко «Соя-ваниль», «Шоколад» на овсяной основе, «Кокос» и «Миндаль» на рисовой основе», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в ООО «Объединение «Союзпищепром».
В напитках GREENMILK присутствуют только растительные компоненты, поэтому они отлично подойдут людям с непереносимостью лактозы. Сейчас выпускается четыре вкуса, но к летнему сезону планируется серьезное расширение: напитки на основе сои со вкусами банана, клубники и бельгийского шоколада. Именно эти вкусы, по данным маркетинговых исследований, выбирают гурманы. Также напитки марки GREENMILK могут войти в рацион питания детей от трех лет.
Порадует потребителей и цена. Стоимость растительных напитков от «Союзпищепрома» будет в два, а то и в три раза ниже, чем от иностранных конкурентов.
Приобрести продукцию уже можно в фирменных магазинах предприятия – «Чебаркульская птица» (Свердовский проспект, 40-А) и «Родничок» (поселок Мелькомбинат-2, уч.1, дом 37). В ближайшее время растительные напитки GREENMILK появятся и во всех крупных торговых сетях Челябинска.
Фото «Союзпищепрома»