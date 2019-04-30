«Союзпищепром»: здоровое питание по фирменным ценам

ООО «Союзпищепром» 25-го и 29-го апреля открыло два фирменных магазина «Чебаркульская птица» в поселке Мелькомбинат, 2 и по адресу: Свердловский проспект, 40-А.

Особое место в новых торговых залах занимают товары линейки здорового питания. Традиционно в магазинах будут представлены все новинки от объединения «Союзпищепром».

Магазины собственной торговли ООО «Союзпищепром» всегда занимали особое место в структуре торговых предприятий объединения. Это были торговые точки «для своих», ведь расположены они рядом с проходными производственных площадок, да и в поселке Мелькомбинат проживают преимущественно люди, связанные с «Союзпищепромом».

Визитной карточкой магазинов предприятия являлось наличие в них всего ассортимента продукции, которую выпускает компания. Здесь всегда можно было найти самое свежее и по отличным ценам. Зачем же нужен был ребрендинг?

«Главная задача - стандартизация всех торговых точек компании. Стандартизация с точки зрения узнаваемости - единого внешнего вида, особенностей логистики, ассортимента и высоких стандартов качества обслуживания. Франшиза «Чебаркульская птица» - один из самых успешных проектов, в 2017 году она стала пятой в рейтинге топ-50 самых востребованных франшиз России по версии Роспатента. Магазины «Чебаркульской птицы» завоевали доверие у потребителей Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, республики Башкортостан, - отметил директор франшизных магазинов Дмитрий Белов. - Будут ли отличия? На мой взгляд. их два. Мы сохраним специфику магазинов «у проходной» предприятия. Здесь будут представлены все новинки, сохранится самый широкий ассортимент и сохранятся низкие цены на продукцию объединения «Союзпищепром».

Вторая отличительная особенность, по его словам, - акцент на продукции здорового питания. Это новый вектор развития компании, направленный на удовлетворение повышенного спроса потребителей. Питаться с пользой для здоровья не просто модно - это действительно важная составляющая образа жизни в современных мегаполисах, направленная на минимизацию стрессовых факторов среды.

В ассортименте магазинов будет представлена вся линейка продуктов здорового питания. Это прежде всего растительное молоко марок «Здоровое меню» и «Green Milk».

«Обязательно введем в ассортимент новинку молочного производства - серию «Green Milk Professional». Это специальное растительное молоко для бариста, которое прекрасно сочетается с кофе и дает устойчивую пенку не хуже, чем у традиционного молока. Данная продукция важна для руководителей небольших кофеен, которые ищут качественную замену дорогим импортным аналогам и просто станет подарком любителям «кофе на растительном». Вкусы - самые востребованные: кокос, миндаль, фундук и классическая соя», - подчеркнул Дмитрий Белов. - Обязательно будем знакомить всех посетителей наших магазинов с новинками овсяных киселей и йогуртов «Здоровое меню». К летнему сезону ожидается обновление ассортимента и первыми все новинки появятся у нас. Кисель с манго, йогурт с красной сливой, шоколадные и ягодные вкусы. И все это на натуральных наполнителях. Технологи предприятия обещают порадовать наших постоянных покупателей».

В бакалейной линейке будут представлены макаронные изделия «4 злака» с повышенным содержанием клетчатки, льняное, горчичное масло холодного отжима «Здоровое меню» с повышенным содержанием омега 3 и омега 6, фитнес-хлопья для завтрака «Здоровое меню» без сахара, хлебцы с полезными добавками. Из новинок – зеленая гречка под брендом «Dr Naturi» в пакетиках для варки по ценам, которые должны приятно удивить постоянных покупателей магазинов здорового питания.

«Весь ассортимент продуктов для здоровья вынесем на отдельную стойку, как уже сделано в таких сетях, как «Лента» и «Пятерочка», так что покупатели легко найдут их среди другой продукции», - рассказал Дмитрий Белов.

Как сообщили на предприятии, в качестве дополнительной меры социальной поддержки работники объединения «Союзпищепром получили пластиковые дисконтные карты, дающие скидки при покупке товаров в магазинах «Чебаркульская птица».