«Союзпищепрому» – 120 лет!

В ноябре 2018 года объединение «Союзпищепром» празднует свое 120- летие. В юбилейный год предприятие ввело в строй суперсовременный, первый в России завод по производству растительного молока, активно осваивает экспорт своей продукции за рубеж и озвучило стратегию не ближайшую пятилетку – курс на ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ.

«Любой день рождения предприятия - это не просто праздник, это повод зафиксировать историю, отметить победы и достижения коллектива, заглянуть в будущее. Сегодня мы прочно стоим на фундаменте, который создали до нас. Жернова той мельницы, которую 120 лет назад запустили купцы Кузнецовы, не останавливались ни на минуту. Сегодня уже мы, новое поколение, в ответе за будущее предприятия и за достижение целей, которые ставим перед собой. Третий век мы кормим Россию. В веке 21-м мы взяли курс на производство не только вкусных, но в первую очередь полезных продуктов питания. Производство продуктов для здорового образа жизни - это долгосрочная стратегия, по которой развивается наше предприятие. И это не дань моде, я уверен, что так мы сможем вместе сформировать образ новой России, в которой живут здоровые люди с активной жизненной позицией», - подчеркнул президент ООО «Объединение «Союзпищепром» Александр Берестов.

За свою трехвековую историю «Союзпищепром» приобрел надежных партнеров, уважаемых на рынке не только в России, но и за рубежом. Они с большим удовольствием поздравили предприятие с юбилеем.

Сбербанк, АО «Тандер», X5 Retail Group, Tetra Pak, ГК Оптитрейд, RADAR Advertising и многие другие компании выразили искреннюю благодарность за сотрудничество, дружбу, совместные проекты и мероприятия.

Партнеры из Китая поздравили "Союзпищепром"

Генеральный директор MANZHOULI JIAAN ECONOMIC AND TRADE CO., LTD (ЦЗЯАНЬ) Фэн ЯНЬГО, один из иностранных партнеров компании, отозвался о «Союзпищепроме», как о «действительно выдающимся партнере».

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков и министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин выразили свое уважение к профессиональному труду всех сотрудников «Союзпищепрома», пожелали с таким же успехом продолжать производить качественную продукцию, отвечающую самым строгим требованиям безопасности, с отличными потребительскими свойствами.

Но самый главный и значимый подарок в честь юбилея сделала компания сама себе. Построен новый и первый в России завод по производству растительных напитков. Овсяное, соевое, рисовое, пшеничное молоко ТМ «Здоровое меню», шоколадное, кокосовое, миндальное молоко ТМ «Green Milk» овсяные кисели и йогурты ТМ «Здоровое меню» завоевывают сердца потребителей в России и ближайшего зарубежья.

Проектная мощность завода – сто тонн готовой продукции в сутки: это возможность ежедневно обеспечить «молоком без коровы» каждую семью города-миллионника. Новый завод построен по проекту челябинских архитекторов и обязательно станет визитной карточкой города.