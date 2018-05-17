Специалисты «Челябэнерго» обеспечили новыми мощностями животноводческий комплекс в Еткульском районе
Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» завершили технологическое присоединение к электросетям производственной площадки свинокомплекса «Ключи» на территории ОАО «Красногорское» Еткульского муниципального района Челябинской области.
В ходе работ по строительству энергоинфраструктуры для свинокомплекса энергетики установили 2 отпаечные опоры 10 кВ, на каждой из которых смонтирован пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ-10 кВ). Подключение к электросетям выполнено в три этапа на общую мощность 830 кВт. Современное агропромышленное предприятие для выращивания и откорма чистопородных свиней, рассчитанное на 50 тысяч голов, получает электроэнергию в полном объеме.
Все работы произведены в рамках реализации программы энергокомпании по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала».