Специалисты «Челябэнерго» применяют новые технологии для надежного электроснабжения жителей Челябинска

Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» установили микропроцессорное оборудование для дистанционной передачи данных на электроподстанции 110/10 кВ «Аэродромная».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, в ходе работ энергетики осуществили монтаж аппаратуры для передачи и приема команд релейной защиты и противоаварийной автоматики по выделенной линии оптоволоконной связи АКА «Кедр». Оборудование отечественного производства выполнено на современной элементной базе и оснащено средствами самоконтроля и диагностики.

Установка микропроцессорного комплекса на ПС 110/10 кВ «Аэродромная» позволит оптимизировать ресурсы для технического и оперативного обслуживания энергообъекта, тем самым повысив надежность электроснабжения двух административных районов города Челябинска: Курчатовского и Калининского. Подстанция «Аэродромная» является одним из ключевых центров питания и обеспечивает электроэнергией жилые кварталы с населением 140 тыс. человек, а также 5 лечебных учреждений, включая Областную клиническую больницу № 3, а также 45 образовательных учреждений, северо-западную котельную и другие социально значимые объекты.

Все работы выполнены в рамках реализации инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».