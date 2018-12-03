Специалисты «Челябэнерго» выявили в Челябинске более 15 миллионов украденных киловатт-часов

Энергетики Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» за 10 месяцев 2018 года провели 181 рейд по выявлению фактов незаконного потребления электрической энергии. В ходе рейдов на территории Челябинского городского округа обнаружены вопиющие случаи хищения электроэнергии в больших объемах, как юридическими, так и физическими лицами.

Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго, выявлено 376 случаев хищения электроэнергии и незаконного присоединения к электрическим сетям компании. На основании этих фактов энергетики ГЭС составили 193 акта бездоговорного и 183 акта безучетного потребления на 15 миллионов 111 тысяч киловатт-часов. Все незаконные присоединения к распределительным сетям филиала «Челябэнерго» были отключены.

Специалистами компании переданы заявления в полицию о 354 случаях незаконного потребления электрической энергии. В отношении 44 недобросовестных потребителей, не возместивших ущерб в добровольном порядке, начато административное делопроизводство, остальные заявления находятся в стадии рассмотрения правоохранительными органами.

В компании напомнили, работа по выявлению хищений электроэнергии является одним из приоритетных направлений деятельности филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго». В ходе проверок энергетики также разъясняют потребителям, что несоблюдение элементарных правил электробезопасности, включая незаконное подключение к электросетям, не только приводит к аварийным отключениям, но и может стать причиной несчастного случая со смертельным исходом.

Энергетики обращаются к жителям Челябинской области и Челябинска. По телефону доверия «Челябэнерго» (351) 267-80-57 или по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО «МРСК Урала» 8-800-2501-220 (звонок бесплатный) вы можете сообщить о случаях бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии и фальсификации данных прибора учета, а также о фактах правонарушений в сфере электроэнергетики и попытках кражи оборудования.