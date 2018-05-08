Специалисты «МРСК Урала» выявили более 300 фактов хищения электроэнергии на юге Челябинской области

В первом квартале 2018 года энергетики Магнитогорских электрических сетей снизили потери электроэнергии на 1,48% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и сэкономили 9 миллионов 723 тысяч киловатт-часов (кВтч) за счет реализации мероприятий по борьбе с хищениями электроэнергии.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, энергетики провели 117 рейдов на территории города Магнитогорска и шести районов юга Челябинской области: Агаповском, Брединском, Верхнеуральском, Карталинском, Нагайбакском и Кизильском.

По результатам проверки более 4,5 тысячи приборов учета у бытовых потребителей было составлено 197 актов неучтенного потребления электроэнергии на 1668 тысяч кВтч, составлено 136 актов бездоговорного потребления на 2076 тысяч кВтч на сумму 9 миллионов 450 тысяч рублей, выдано 409 предписаний на замену приборов учета. Помимо того, выявлено семь так называемых «заряженных счетчиков»: приборов учета со встроенным устройством для управления счетным механизмом, и девять шунтированных приборов учета.

В компании подчеркнули, что потери электроэнергии делятся на технические и коммерческие. Технические потери энергетики ликвидируют за счет реконструкции энергообъектов и внедрения энергосберегающих технологий. С коммерческими или попросту воровством электроэнергии энергетики борются путем выявления фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, активно сотрудничая с правоохранительными органами в части привлечения энерговоров к ответственности, проводя мероприятия по модернизации систем учета электроэнергии.

В 2018 году на юге Челябинской области специалисты филиала «Челябэнерго» планируют автоматизировать 6,5 тысячи точек учета электроэнергии. На сегодня уже почти 27% всех обслуживаемых Магнитогорскими электросетями точек учета включены в систему АИИС КУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии). Модернизация систем учета – эффективная мера, позволяющая энергокомпании снизить число хищений. Добросовестные потребители, в свою очередь, получают возможность оптимизировать стоимость электроэнергии, а также сократить затраты на обслуживание систем учета.

Работа по выявлению хищений электроэнергии остается одним из приоритетных направлений деятельности филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго». Энергетики напоминают: позвонив по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО «МРСК Урала» 8-800-2501-220 (звонок бесплатный), либо по телефону доверия филиала «Челябэнерго» (351) 267-80-57, любой житель Челябинской области может сообщить о фактах правонарушений в сфере электроэнергетики, попытках кражи оборудования, случаях безучетного потребления электроэнергии и фальсификации данных приборов учета.