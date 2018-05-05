Студенты Челябинской области примут участие в строительстве АЭС в Турции и Бангладеше

Двое студентов из Челябинской области примут участие в строительстве атомных электростанций (АЭС) в Турции и Бангладеше. Всего на этих международных стройках поедут 20 бойцов студенческих отрядов России.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве образования и науки области, экс-командир строительного отряда «Танкоград», командир штаба студенческих отрядов ЮУрГУ Семен Глушенко будет работать на АЭС «Руппур» в Бангладеш, а бывший руководитель строительного отряда «Стрела» и штаба студенческих отрядов города Озерска Кирилл Дегтярев - на АЭС «Аккуя» в Турции.

Российские студенты будут работать на этих стройках с 1 июля по 26 августа. Бойцам предстоит заняться подготовкой исполнительной документации, участвовать в приемке оборудования, осуществлять авторский надзор, строительно-монтажные работы.

«Взаимодействие студенческих строительных отрядов с госкорпорацией «Росатом» – успешное создание будущего кадрового резерва предприятий атомной отрасли, поддержка и развитие нашего молодежного движения, а также возможность студентам сделать существенный вклад в строительство крупнейших объектов и получить свой первый профессиональный опыт», – комментирует заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.