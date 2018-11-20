Суперфуды для школьных завтраков от «Союзпищепрома»

«Союзпищепром» наградил наборами «Здорового меню» победителей творческих конкурсов выставки «Образование через всю жизнь», прошедшей в Челябинске в ноябре.

Полезно, когда вкусно, - именно так считают в компании, продвигая здоровое питание для школьников. Под этим девизом прошла и презентация линейки продуктов «Здорового меню» для директоров школ Челябинска в Уральском комбинате социального питания, которую совместно организовали министерство образования и ведущие предприятия Челябинской области, предлагающие питание для школьников.

Школьный перекус ребенка… Из чего он состоит? Из гамбургера с колой? Сладких булочек? Если так, то не удивляйтесь росту числа заболеваний ЖКТ, склонности к ожирению и низкой интеллектуальной активности. Ведь детский организм особенно чувствителен к продуктам питания, так как активно формируется. Как же сбалансировать рацион ребенка?

Союзпищепром предложил для школьных завтраков альтернативу. Серия продуктов «Здоровое меню» ставит барьер вредным привычкам, предлагая школьникам здоровое питание на основе суперфудов.

Суперфуды - это продукты, обладающие высокой концентрацией полезных свойств на единицу продукта. Семена чиа и льна, ягоды годжи и амарант – одни из самых популярных продуктов, составляющих эту категорию. Но не стоит забывать и про отечественные суперфуды, к которым относится ряд очень питательных продуктов (обычно плодов и растений), прошедших минимальную обработку.

Так, овсяные кисели «Здоровое меню» от «Союзпищепрома» богаты клетчаткой, которая улучшает работу пищеварительного тракта. Овсяные йогурты той же марки содержат лакто- и бифидо- бактерии, необходимые для поддержания здоровой микрофлоры организма, что делает данный продукт и пребиотиком, и прибиотиком одновременно. Более того в составе растительных йогуртов и киселей содержится суточная норма бета-глюкана - природного активатора иммунитета, что крайне необходимо школьникам, особенно при обострении вирусных инфекций.

В состав овсяных йогуртов и киселей «Здоровое меню» входят ягоды облепихи, черной смородины, клюквы, малины. Благодаря этому сила овса объединяется с полезностью натуральных ягод.

Не менее полезно и растительное молоко, которое выпускают на «Союзпищепроме». В нем высокое содержание растительного белка, кальция, есть клетчатка, микроэлементы, витамины B2, B12, D и все это без добавления сахара, без лактозы, без холестерина.

Растительные напитки «Здоровое меню» – настоящие суперфуды отечественного производства. «Союзпищепром» делает ставку именно на них. Заменить сладкую газировку и булочки в рационе школьника на растительные напитки – вот цель, которую поставили на предприятии. Чем более распространенными станут растительные напитки, чем больше будет знаний об их составе и пользе, тем больше будет рациональных оснований для выбора подобных продуктов питания в школы, детские сады и другие муниципальные учреждения.

Первыми на суперфуды от «Здорового меню» откликнулись лицеи Челябинска, где готовы внедрять все самое передовое. Возможно, что родительские комитеты и других школ города могут повлиять на ситуацию, задумавшись, чем питаются их дети на протяжении 12 лет школьного обучения.