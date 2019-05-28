Текслер: Это серьезный вызов - объемы жилищного строительства в Челябинской области к 2024 году должны вырасти в 1,5 раза

Объемы жилищного строительства в Челябинской области к 2024 году должны вырасти в полтора раза. Такая задача поставлена перед регионом минстроем РФ.

«Предстоит строить более 2 миллионов квадратных метров жилья в год. Это серьезный вызов, если учесть текущую ситуацию на рынке жилья области», – отметил врио губернатора Алексей Текслер, открывая заседание регионального правительства.

По его словам, набор инструментов и механизмы решения поставленный перед регионом задачи понятны: комплексное развитие территории и подготовка площадок, в том числе по программе «Стимул», снижение административных барьеров и жилищная ипотека. Необходимо включиться в федеральный проект «Жилье».

Как доложил и.о. заместителя губернатора Сергей Шаль, по состоянию на 1 января 2019 года в стадии строительства находились 467 многоквартирных дома общей площадью около 3 миллионов «квадратов», в том числе жилой площадью ориентировочно 2 миллиона 260 тысяч квадратных метров.

В январе – апреле 2019 года выданы разрешения на строительство еще 14 многоквартирных домов общей площадью 72,9 тысячи квадратных метров (жилая площадь - 54,7 тысячи).

Кроме того, выданы разрешения на строительство 2,3 миллиона квадратных метров индивидуального жилья в течение трех лет при плане – 2,76 миллиона.

«С учетом индивидуального жилищного строительства планы по вводу жилья в 2019 - 2021 годах будут выполнены», - доложил Шаль.

Увеличение объемов ввода жилья в 2022 году на 20% по сравнению с предыдущим годом планируется обеспечить за счет увеличения количества земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, в том числе для комплексного освоения территории, и обеспечения за счет бюджетных средств или внебюджетных источников (средства ресурсоснабжающих организаций) подведения инженерных сетей к границам земельных участков, которые предоставляются застройщикам.

«При жилищном строительстве, выделении земли под застройку важно обратить внимание органов власти и застройщиков на необходимость обеспечения территории застройки объектами социальной сферы. Проблема серьезная, многие наши новые микрорайоны в разных городах страдают от нехватки детских садов, школ, благоустроенных дворов. Эти вопросы надо решать сразу при выделении земли. И балансировать это, в том числе, с бюджетными расходами на эти цели. Обратить на это особое внимание», - распорядился Алексей Текслер.

В 2019 году область не направляла заявку на получение субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства социальных объектов. На следующий год планируется направить заявку по 2 объектам: поликлиника на 1800 посещений на Северо-Западе Челябинска и школа на 1100 учащихся в микрорайоне №1 «Академ Riverside».

Одним из условий предоставления субсидий из федерального бюджета на строительство социальных объектов является подтверждение софинансирования из регионального бюджета.