Текслер: Миллиарда рублей на расселение из аварийного жилья требуемыми темпами не хватает

Проблема расселения аварийного жилого фонда в Челябинской области на сегодня стоит наиболее остро.

На этом заострил внимание врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на заседании регионального правительства.

«У нас в области такого жилья свыше 350 тысяч квадратных метров. Это, как мне думается, довольно сдержанная оценка, поскольку объемы такого жилья каждый год прирастают, иногда сразу и значительно», – руководитель Челябинской области.

И.о. заместителя губернатора Сергей Шаль уточнил, по состоянию на 1 апреля 2019 года аварийным признано 352,18 тысячи квадратных метров жилья. Из них 164,15 тысячи квадратных метров – это аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 1 января 2017 года. В 2019 году планируется расселить не менее 15% от этого объема аварийного жилья (на данном этапе), в 2020 году – не менее 85%. Кроме того, в 2020 году учитывается плюсом 15% от второго этапа.

В 2019 году для продолжения мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы» предусмотрено 437,4 млн. рублей для расселения аварийный фонд в объеме 11,4 тысячи квадратных метров (Копейский, Троицкий, Челябинский городские округа, Саткинский муниципальный район).

Кроме того, область получит 590,16 миллиона рублей из средств Фонда ЖКХ на финансирование в 2019 году мероприятий областной адресной программы при софинансировании из областного бюджета в объеме 147,54 миллиона рублей (не менее 4%). Средства запланировано направить 9 муниципальным образованиям на расселение в период 2019-2020 годах аварийного фонда в объеме 19,4 тысячи квадратных метров (Кыштымский, Копейский, Магнитогорский, Челябинской городские округа, Еманжелинский, Коркинский, Пластовский, Саткинский, Увельский муниципальные районы).

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы» предусмотрено 437,4 миллиона рублей для расселения аварийного фонда в объеме 11,4 тысячи квадратных метров (Копейский, Троицкий, Челябинский городские округа, Саткинский муниципальный район).

«Миллиарда рублей в год на расселение требуемыми темпами не хватает. Этот вопрос придется решать», – отметил Алексей Текслер.

Всего в регионе в срок до 1 сентября 2025 года планируется расселить аварийный жилфонд в объеме более 188 тысячи квадратных метров. Это все дома, признанные непригодными для проживания до 1 января 2017 года. В результате реализации проекта 10,4 тысячи человек должны улучшить свои жилищные условия.