Текслер подписал постановление о создании министерства промышленности и природных ресурсов

Глава Челябинской области Алексей Текслер подписал сегодня, пятого июня, постановление о создании в регионе министерства промышленности и природных ресурсов и передаче новому ведомству части полномочий других министерств.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Челябинской области. Согласно ему, министерству промышленности и ресурсов будут переданы полномочия министерства экономического развития региона в сфере промышленности, а от министерства имущества и природных ресурсов перейдут полномочия в сфере природных ресурсов. Последнее будет переименовано в министерство имущества.

Курировать работу министерства промышленности и природных ресурсов будет Егор Ковальчук. Ранее он уже возглавлял минпром (при губернаторе Михаиле Юревиче). С приходом к власти Бориса Дубровского стал руководить министерством по радиационной и экологической безопасности, а затем добровольно ушел в отставку.

«Постановляю провести необходимые организационно-штатные мероприятия в отношении сотрудников, связанные с сокращением должностей государственной гражданской службы Челябинской области и должностей, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Челябинской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области. Министерству имущества и природных ресурсов Челябинской области подготовить необходимые изменения в положение, структуру и штатную численность министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области», - говорится в постановлении руководителя региона.

Как уже сообщало агентство, ранее в структуре правительства области действовало министерство промышленности и природных ресурсов. С января 2014 года его возглавлял Алексей Бобраков, добровольно отдавший свой мандат депутата Госдумы экс-губернатору Михаилу Юревичу и получивший министерское кресло. В октябре 2014 года (через месяц после вступления в должность губернатора Бориса Дубровского) была откорректирована структура правительства области. Министерство промышленности и природных ресурсов области отдало часть своих полномочий по промышленности министерству экономического развития области и получило новое название министерство имущества и природных ресурсов. Новое усеченное ведомство возглавил Бобраков и продолжает им руководить до сих пор.

О возрождении полноценного министерства промышленности и природных ресурсов в структуре правительства Челябинской области глава региона заявил 27 мая. Эта идея прозвучала и в его послании Законодательному собранию Челябинской области. Депутаты поддержали инициативу главы региона.

"Создание министерства промышленности остро необходимо для координации действий крупного, среднего и малого бизнеса, " - отметил заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринимательству областного парламента Константин Захаров.

Алексей Текслер на своей страничке в Инстаграм написал, что региону нужны новые предприятия, которые будут создавать рабочие места с достойной заработной платой. И этим нужно заниматься системно, развивая промышленность Челябинской области. Новая структура займется региональными мерами поддержки, «заточенными» под развитие современного машиностроения, металлообработки, других современных производств.