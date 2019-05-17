Муниципальные образования Челябинской области сохраняют высокий уровень задолженности за топливно-энергетические ресурсы. Врио губернатора Алексей Текслер предупредил глав о персональной ответственности за долги.

Как отметил министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин, бюджетные организации платят «коммуналку» в текущем режиме. Задолженность предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы составляет 3,2 миллиарда рублей (около 3,6 среднемесячного начисления). В прошлом году на аналогичную дату задолженность составляла 3,68 миллиарда рублей.

Из общей суммы долга около 2,1 миллиарда муниципалитеты должны за потребленный газ (в прошлом году – 2,2 миллиарда рублей).

«Во всех районах есть потребность дополнительной газификации. И никто не горит желанием заниматься этим вопросом при наличии, а где-то и росте долгов за потребленный газ», - напомнил главам врио губернатора Алексей Текслер, выслушав доклад министра.

Наибольшие долги имеют Верхний Уфалей (173 миллиона рублей, 8,5 среднемесячных начисления), Златоуст (464,4 миллиона, 5,6 месяца и плюс 316 миллионов по договорам уступки за газ), Еманжелинский район (253,3 миллиона, 10 месяцев), Катав-Ивановский й район (175,4 миллионов, 8,4 месяца). Основной причиной задолженности предприятий ЖКХ являются долги населения, которые на 1 апреля составили 14,765 миллиарда рублей.

«Никуда не годиться, - охарактеризовал ситуацию по долгам Алексей Текслер и предупредил глав. - Вы ответственны за все, что происходит на территориях. Я имею ввиду и предприятия ЖКХ, и работу с населением».

В 2018 году было подано 141 тысяча исков к должникам на сумму около 3,9 миллиарда рублей. Фактически взыскано – 1,39 миллиарда рублей.