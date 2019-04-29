Текслер: Я проведу приоритизацию расходов

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер намерен провести ревизию запланированных расходов бюджета, расставив приоритеты и исключив часть из них.

«Я проведу приоритизацию расходов, - заявил глава региона в интервью ИТАР-ТАСС. - Не все расходы, которые ранее были запланированы, будут произведены».

Высвободившиеся после проведенной деприоритизации бюджетные средства, глава региона планирует направить на более важные, по его мнению, направления.

По словам Текслера, часть денег, изначально предназначенных на городские дороги, будет отдана на районные и сельские дороги. «По городским дорогам увеличилась федеральная часть финансирования, и я принял решение помочь районам финансами, в том числе по линии районных и сельских дорог», - пояснил врио губернатора.

Кроме того, в приоритете будут вопросы школьного питания, строительства дополнительных физкультурно-оздоровительных учреждений на территории области - там, где есть востребованность в этом, решение экологических вопросов, дорожного хозяйства и транспорта.

«Я, конечно, не все сейчас перечислил, но вот по этим направлениям надо будет поработать. Потребуются и дополнительные ресурсы», - подчеркнул Текслер.