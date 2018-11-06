Торговому дому ММК исполнилось 10 лет

Торговый дом ММК (ТД ММК) 6 ноября 2018 года отмечает 10-летний юбилей. За прошедшие годы компания увеличила продажи металлопроката до 1,5 миллиона тонн в России и Республике Казахстан.

Основная задача ТД ММК – реализация металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината» и других предприятий Группы ММК (ОАО «ММК-МЕТИЗ», ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод») со складских площадок, расположенных в регионах России и в Республике Казахстан. Компания играет важную роль в структуре сбыта ПАО «ММК», сокращая сроки ожидания продукции потребителями, оказывая сервисные и логистические услуги.

История Торгового дома начиналась с пяти складских площадок в Поволжье и на Урале. Ежегодно открывались новые площадки в разных городах. Юбилейная 30-я площадка была открыта во Владивостоке и стала первой в дальневосточном регионе. Если в первый год существования ТД ММК со складов было продано 46 тыс. тонн металлопроката, то в 2017 году только в России продано более 1,25 млн тонн и еще 250 тыс. тонн – в Казахстане.

С целью повышения эффективности деятельности «Группы ММК» в собственность Торгового дома были переданы склады «Металлсервис» в Магнитогорске, «Башметаллоптторг» в Уфе, производственная площадка «ММК-Профиль-Москва» в подмосковном Щелкове. На этих площадках были внедрены современные методы складирования и учета металлопроката, проводится инвестиционная программа по обновлению оборудования. В настоящее время на площадке в городе Щелково проходит модернизация производственных мощностей. С момента перехода производства в собственность ТД ММК выпуск профильной продукции вырос практически в два раза.

Торговый дом ММК занимает ведущие позиции не только в России, но и на рынке Казахстана. Первое подразделение в Республике Казахстан было открыто в 2014 году в Астане. В 2018 году открылось подразделение в городе Шымкент, ставшее пятым в Казахстане. Магнитогорский металлопрокат со складов ТД ММК поступает ведущим промышленным и горнодобывающим предприятиям Республики Казахстан.

Сейчас ТД ММК со складов в России и Казахстане продает свыше 1,5 млн тонн в год, доля компании в продажах ПАО «ММК» на внутренний рынок составляет более 10%. ТД ММК ставит перед собой амбициозные цели по расширению филиальной сети, повышению качества обслуживания и удовлетворенности потребителей, сообщдает пресс-служба компании.