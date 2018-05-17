Товарооборот между Челябинской областью и Узбекистаном вырос на 76%

Товарооборот между Челябинской областью и Республикой Узбекистан в 2017 году вырос на 76%. Он достиг 291 миллиона долларов. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский в рамках «Дней Челябинской области», которые с 15 по 18 мая проходят в Самарканде, Ташкенте и Намангане.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, сегодня, 17 мая, в Ташкенте проходит бизнес-форум, в котором принимают участие представители 150 предприятий двух стран.

В рамках форума состоялось подписание нескольких соглашений о совместной деятельности (компании «Стройтехника» и «Челябинский калибр» - с предприятием «РУЗАБ») и поставке продукции (Челябинский компрессорный завод, «ТАМАК» и «Бур-инструмент»). Также сегодня Борис Дубровский принял участие в открытии торгового дома Челябинской области в Ташкенте.

Из запланированных культурных мероприятий сегодня состоится открытие фотовыставки «Уральская зима» и концерт государственного ансамбля «Урал».