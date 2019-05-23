Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» увеличила выработку электроэнергии в 1 квартале 2019 года
Подведены итоги работы Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» в первом квартале 2019 года. Выработка электроэнергии за этот период составила 489,7 млн кВт⋅ч, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Удельный расход условного топлива снизился на 6,8%, коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) увеличился на 2,2%.
Рост выработки обусловлен работой энергоблока №10. В первом квартале года блок мощностью 660 МВт произвёл более 391 млн кВт⋅ч электроэнергии.