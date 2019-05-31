Трубы Магнитки

Магнитогорский металлургический комбинат подтвердил статус крупнейшего поставщика подката для производства сварных труб в России. По итогам 2018 года компания отгрузила на российский рынок 3,3 млн тонн горячекатаного проката, из которых более половины было поставлено компаниям трубной отрасли.

Об этом рассказал руководитель направления продаж трубным предприятиям ПАО «ММК» Александр Кадошников на завершившейся в Ростове-на-Дону 9-й общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт».

По его словам, трубная отрасль является одним из ключевых сегментов присутствия ММК на внутреннем рынке. На её долю приходится более четверти всех российских продаж комбината. Магнитка прочно удерживает позиции крупнейшего в России поставщика подката для производства сварных труб. В прошлом году компания отгрузила на российский рынок в общей сложности 3,3 млн тонн горячекатаного проката, около 56% из которого ушло трубникам. В 2017 году поставки горячекатаного проката на рынок составили 3,2 млн тонн, а годом ранее – 3,1 млн тонн.

ММК и сам является производителем трубной продукции, выпуская круглые, оцинкованные, а с 2017 года – и профильные трубы. Объемы отгрузки трубной продукции собственного производства на внутренний рынок в 2018 год составили 60 тыс. тонн, в том числе 11,1 тыс. тонн оцинкованных труб. В 2019 году объем поставок трубной продукции собственного производства на рынок России планируется сохранить на уровне 2018 года.

Как отметил Александр Кадошников, в условиях высококонкурентного рынка наиболее перспективной маркетинговой стратегией является поиск и закрепление в рыночных нишах. В этой связи ММК продолжает работу в области разработки новых и улучшения качества уже выпускаемых видов продукции. За последний год освоено производство новых видов продукции из сталей различных классов прочности, расширяющих марочный и размерный сортамент продукции. В частности, в 2018 году была разработана и освоена технология производства листового проката из криогенной стали марки 0Н9 для применения в проектах криогенной техники и при строительстве объектов транспортировки, использования и хранения компримированного и сжиженного природного газа. В 2019 году запланированы работы по расширению размерного сортамента производимого проката из криогенной стали.

Другим важным направлением усиления присутствия на рынке трубной продукции является поддержание неизменного качества и постоянное развитие клиентских сервисов. С 1 апреля 2019 года в ПАО «ММК» введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система оперативно-календарного планирования производства (АС ОКПП), предоставляющая клиентам возможность проводить комплексную проверку заказов на исполнимость в момент оформления, автоматически осуществлять поиск «попутчиков» и оптимально укрупнять малотоннажные заказы. Она позволяет клиентам видеть плановую дату отгрузки готовой продукции, следить за исполнением каждого заказа по переделам и своевременно информировать заказчиков о текущей стадии исполнения заказа.

Для максимального удобства клиентов при возникновении вопросов к качеству поставляемого металлопроката и вопросов технического характера создан Офис технической поддержки, который работает по принципу «одного окна» – с использованием единого центра по претензионной работе и технической поддержке. В работе офиса широко используются самые современные информационные ресурсы – ход претензионной работы может отслеживаться клиентом в режиме реального времени, в том числе с помощью специально разработанного мобильного приложения.

Работа по повышению общей эффективности, повышению компетенций в выпуске нишевых продуктов и развитии клиентоориентированности позволяют ПАО «ММК» рассчитывать на сохранение и укрепление своих рыночных позиций.

9-я общероссийская конференция «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» проходила 27-28 мая в Ростове-на-Дону. В ее работе приняли участие более 100 компаний, среди которых – поставщики трубной продукции, металлотрейдеры, поставщики листовой продукции, потребители труб, научные институты, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».