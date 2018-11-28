У Магнитогорска появилась стратегия развития на 15 лет вперед

Городское Собрание Магнитогорска утвердило масштабный документ - Стратегию социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года.

Главная цель – обозначить, к чему должен прийти город через 15 лет. В документе определены пять основных целевых направлений: развитие человеческого капитала и социальной сферы; экономическое развитие; развитие научно-инновационной сферы; рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности; пространственное развитие.

Обозначены несколько этапов. На первом - с 2019 по 2021 год – основное внимание направлено на благоустройство городской территории и улучшение экологической ситуации. На втором этапе – с 2022 по 2026 год – основными целями являются экономический рост, улучшение демографической ситуации и повышение качества жизни населения. На третьем этапе, который охватит период с 2027 по 2035 год, экономика города вступит в новую стадию.

Основными точками роста обозначены производительность труда, развитие цифровых технологий, производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью, улучшение экологии. Заявляется неизменность целей и приоритетов Стратегии при динамичном подходе к механизмам ее реализации, текущим задачам в соответствии со сложившейся на момент изменений ситуации.

Спикер Собрания Александр Морозов прокомментировал принятый документ:

«Что касается благоустройства, то предусматривается развитие городского пространства: цветовые решения, архстиль, дизайн кода города должны быть разработаны, должны создаваться зеленые зоны. Мы к этому будем идти. Причем многое уже делается: город становится не только чище, но и приятнее для глаз.

В направлении диверсификации экономики отмечалось развитие туризма. Здесь нужно вспомнить прозорливость Виктора Филипповича Рашникова, когда строились горнолыжные центры на Банном и в Абзаково. Посмотрите, вокруг этого, как грибы после додждя, возникли фирмы и фирмочки со всей соответствующей инфраструктурой. Сейчас территория бывшего ТСС, которая долгое время не использовалась, будет развиваться. А это 357 га! Там будет разбит большой парк. Это и экология, и благоустройство, и новые рабочие места. Инвестор – Магнитогорский металлургический комбинат.

На публичных слушаниях поступило предложение по развитию садов. Представитель Союза садоводов сказал, что в городе 42 садовых товарищества, а это 45 тысяч жителей - практически каждая семья. На сегодняшний момент там проблема с инфраструктурой. Мы записали в Стратегии: продолжать оказывать помощь товариществам, в том числе путем вхождения в областные и федеральные программы.

Таким образом, цели в Стратегии обозначены, индикативные показатели мы видим».