УФАС приостановило закупку по замене светофоров и нанесению разметки к саммитам в Челябинске

Управление ФАС России по Челябинской области приостановило закупку по замене оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением в Челябинске и средств регулирования дорожным движением с целью привлечения к Национальному стандарту.

Заказчиком закупки, объявленной 19 апреля, выступило управление дорожного хозяйства администрации города. Начальная цена контракта составляет 537 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФАС региона, в антимонопольную службу поступила жалоба от «СТОПкартель» (Нижний Новгород) на действия заказчика. Организация считает неправомерными действия упрдора по объединения в один лот несколько видов работ. В частности, победитель обязан будет на всех дорогах Челябинска установить пешеходные, барьерные и тросовые ограждения, заменить и установить дорожные знаки, отдельные элементы их крепления и нанести горизонтальную и вертикальную разметку по маршрутам передвижения делегаций, которые прибудут на международные мероприятия. Все это должно быть выполнено за 30 дней до начала ШОС и саммита БРИКС 2020 года

Кроме того, в закупке прописаны работы по замене оборудования для функционирования автоматизированной системы управления дорожным движением.

По мнению «СТОПкартель», такие действия заказчика ограничивают количество участников торгов. Так, не все участники, имеющие опыт работы по замене оборудования, могут заниматься строительством, иметь технику и опыт нанесения дорожной разметки и замены знаков. Также организация сообщила, что в документации содержится указание на выполнение работ одновременно во всех районах города.

По мнению заявителя, закупку необходимо разделить на работы по нанесению дорожной разметки, на работы замене дорожных знаков и на работы замене оборудования. «СТОПкартель» просит признать нарушение законодательства о контрактной системе в действиях заказчика и аннулировать закупку.

Податель жалобы просит признать в действиях заказчика нарушение законодательства о контрактной системе и аннулировать закупку.

Заседание комиссии УФАС назначено на 15 мая.