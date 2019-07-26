УФАС проверила цены на хлеб на предприятии семьи экс-губернатора Юревича
Экономика
Сегодня, 12:25
Автор: 
Инна Шемаева

«Первый хлебокомбинат», принадлежащий семье бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, цены на свою продукцию повысил по объективным причинам. К такому мнению пришли представители УФАС по Челябинской области. Проверка действий федеральных сетей, в которых увеличились цены благодаря торговым надбавкам, продолжается.

Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель УФАС по Челябинской области Анна Козлова, подводя итоги работы ведомства за первое полугодие. В ведомство поступила жалоба на рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, производимые АО «Первый хлебокомбинат» и реализуемые в федеральных торговых сетях.

По данным последнего анализа состояния конкуренции на рынке оптовой торговли хлебом и хлебобулочными изделиями на территории Челябинской области долю более 50% занимает именно АО «Первый хлебокомбинат». Комбинат предоставил УФАС информацию о том, что с февраля 2019 года были увеличены отпускные цены на продукцию на 5-15%. Решение было обосновано ростом цен на зерно, увеличением тарифов на тепло, энергоресурсы, услуги автотранспортных предприятий и индексации заработной платы сотрудникам предприятия.

«Таким образом, рост оптовых отпускных цен на хлеб и хлебобулочную продукцию с февраля 2019 года связан с объективными экономическими факторами, и повышение отпускных цен на эти товары не привело к увеличению уровня прибыли хлебокомбината. Также следует отметить, что темп роста оптовых отпускных цен АО «Первый хлебокомбинат» не превысил темпа роста затрат производителя. К тому же, тенденция к повышению уровня оптовых отпускных цен на хлеб и хлебобулочные изделия в I квартале 2019 года наблюдалась на территории всей Российской Федерации», - сообщила Анна Козлова.

Также в рамках проводимой проверки была запрошена информация у федеральных торговых сетей о причинах роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в период с марта по май 2019 года. По результатам анализа представленной информации и документов, Челябинским УФАС России сделан вывод о том, что рост розничных цен на хлеб и хлебобулочные изделия в апреле 2019 года обусловлен изменением торговой наценки федеральными торговыми сетями.

В настоящее время Челябинским УФАС России проводится проверка в отношении федеральных торговых сетей на предмет нарушения статьи «Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов» закона о защите конкуренции.

Автор: 
Инна Шемаева
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