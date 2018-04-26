УФАС заинтересовалось соглашением об организации в Челябинске единого парковочного пространства

У челябинских антимонопольщиков возник ряд вопросов по содержанию концессионного соглашения о создании единого парковочного пространства в центре южноуральской столицы, заключенного администрацией города.

«Вопросы касаются соответствия соглашения действующему законодательству. Их мы адресовали комитету по управлению имуществом и земельным отношениями, ставшему организаторами торгов», - рассказала заместитель руководителя челябинского УФАС России Наталья Сапрыкина.

Она напомнила, что концессионное оглашение было заключено в начале апреля этого года по инициативе ООО «Администратор челябинского парковочного пространства».

Кроме того, Наталья Сапрыкина отметила, что по этой теме у антимонопольщиков есть претензия к челябинской городской Думе, которая в своем решении нечетко прописала необходимые для заключения концессионного соглашения сведения.

«Непонятно, например, какова будет протяженность парковочного пространства, на сколько машин оно рассчитано, какую прибыль получит хозяйствующий субъект», - подчеркнула Наталья Сапрыкина.

Она сообщила, что в рамках концессионного соглашения предусматривается реконструкция нежилого здания по адресу: улица Российская, 4-А, приобретение паркоматов, информационных табло, программного обеспечения – всего, что необходимо для функционирования парковок.

Также в концессионном соглашении (оно долгосрочное, заключено до 2031-го года) определены основные (центральные) улицы города, где появятся платные парковочные места. Это практически весь проспект Ленина.

«Обращений хозяйствующих субъектов, заинтересованных в реализации данного соглашения, к нам не поступало. Жалоб не было. В комитет по управлению имуществом и земельным отношениям до заключения соглашения с ООО «Администратор челябинского парковочного пространства» поступала одна заявка, но она была отклонена. Мы обязательно проверим правомерность ее отклонения», - пообещала Наталья Сапрыкина.