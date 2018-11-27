УФАС заинтересовалось возведением и содержанием ледового городка в Челябинске

В Челябинске МАУ «Городской сад имени Пушкина» снова попало в поле зрения УФАС. Антимонопольная служба установила, что в прошлом году муниципальное автономное учреждение провело закупку на строительство новогоднего ледового городка на площади Революции с нарушениями антимонопольного законодательства.

Начальная цена закупки составляла пять миллионов рублей. Победителем стало ООО «Уральский лед» (данная компания строила ледовые городки в Челябинске и раньше: в 2014 и 2015 годах - по договорам субподряда, в 2016-м - в результате победы в запросе предложений).

По мнению антимонопольщиков, действия МАУ «Городской сад имени Пушкина» могли привести к ограничению конкуренции при проведении торгов. Так, муниципальное учреждение в требованиях прописало, что участник торгов должен иметь опыт оказания аналогичных предмету закупки услуг за период 2014-2016-го годов на сумму свыше пяти миллионов рублей. При этом в документации отсутствовали параметры определения аналогичности данных услуг.

«Отсутствие определения могло ввести потенциальных участников в заблуждение относительно соответствия требованиям заказчика и повлиять на принятие решения об участии в закупке. Кроме того, в положении о закупке МАУ «Городской сад им. А.С. Пушкина» указано: компания не допускается к участию в случае несоответствия любым требованиям, в том числе и дополнительному требованию о выполнении аналогичных работ», - сообщила пресс-секретарь челябинского УФАС Наталья Мартынюк.

Она уточнила, что согласно части первой статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении торгов запрещаются действия, приводящие или могущие привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

В настоящее время челябинское УФАС России рассматривает антимонопольное дело и в отношении городского управления культуры, которое в рамках муниципального задания ежегодно предоставляло МАУ «Городской сад имени Пушкина» денежные средства на возведение новогоднего ледового городка на площади Революции.

В 2015 году размер субсидии превысил шесть миллионов рублей, в прошлом и позапрошлом годах составил более семи миллионов.

При этом возведением ледового городка занимались иные юридические лица, определяемые МАУ «Городской сад имени Пушкина».

«В рамках выполнения работ по возведению ледового городка учреждение выполняет также работы, к сфере культуры не относящиеся. В частности, это работы по уборке мусора и снега, освещению, охране территории, организации ярмарок, стоимость которых превышает один миллион рублей», - подчеркнула Наталья Мартынюк.

Получается, управление культуры Челябинска предоставляет МАУ субсидии на выполнение работ, необходимых для муниципальных нужд, что исключает возможность доступа других лиц к выполнению таких работ посредством проведения конкурентных процедур по законодательству о контрактной системе.

Установила антимонопольная служба и другие признаки нарушения закона о защите конкуренции в деятельности городского управления культуры, утвердившего устав МАУ «Городской сад имени Пушкина», куда входят виды деятельности, не имеющие отношения к сфере культуры (в их числе уборка территории, организация автопарковок, информационно-рекламная деятельность).

В результате МАУ «Городской сад имени Пушкина» получило в бессрочное пользование культурно-досуговый центр «Кировка» (пешеходная зона улицы Кирова) и соответствующий земельный участок. Фактически на этой территории учреждение организовало деятельность, никак не относящуюся к сфере культуры. Речь - о размещении хозяйствующими субъектами нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и автомобильных парковок.

В настоящее время антимонопольный орган проверяет законность предоставления предпринимателям площадей на Кировке под размещение нестационарных объектов торговли.