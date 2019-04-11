УГМК-Холдинг продает сельхозактив в Башкортостане

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Учалинский горно-обрабатывающий комбинат выставил на торги принадлежащее ему сельхозпредприятие «Агрофирма Байрамгул» в Республике Башкортостан.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», одно из крупнейших сельхозпредприятий в Учалинском районе Башкортостана успешно работает с 2005 года и является дочерним обществом АО Учалинский ГОК. Комплекс площадью 54 тысячи квадратных метров с племенными лошадьми и крупным рогатым скотом выставлено на продажу по стартовой цене 250 миллионов рублей. Кроме молочной продукции агрофирма «Байрамгул» производит мясо, в том числе баранину и конину, шерсть, кумыс и зерно.

Комплекс сельхозпредприятий состоит из двух молочно-товарных ферм, введеных в эксплуатацию в 2008 и 2012 годах, цеха по хранению и переработке продукции, подсобного хозяйства, автотракторного парка, пекарни и пилорамы. Площадь сельхозугодий комплекса – почти 12 тысяч гектаров. Поголовье породистых коров в агрофирме Байрамгул» оценивается в две тысячи 800 животных. Кроме того, компания развивает табунное коневодство. Агрофирме присвоен статус республиканского племзавода по разведению лошадей Башкирской породы. Агрофирма «Байрамгул» ежегодно занимает ведущие места по объему удоя на одну корову – более восьми тысяч 400 килограммов и реализацией почти восьми тысяч тонн молока в год.

Заявки на приобретение комплекса принимаются до первого июня, подведение итогов состоится 11 июня 2019 года. С описанием комплекса можно ознакомиться по ссылке http://realty.ugmk.com/ru/offer/index.php/21587 , у специалистов по телефону: 8 (34368) 96-1-96, или по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, Успенский проспект, 1, управление по работе с непрофильными активами ООО «УГМК-Холдинг».