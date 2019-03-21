UiPath отметила достижения ММК в области программной роботизации RPA

Компания UiPath, являющаяся создателем ведущей платформы RPA (Robotic Process Automation), отметила достижения Группы ПАО «ММК» в области программной роботизации, сообщает пресс-служба компании.

В начале марта 2019 года в Москве прошла конференция «RPA DAY!», посвященная технологии программной роботизации процессов. В конференции, организованной компанией QIWI, приняли участие около 140 человек. В качестве спикеров были приглашены руководители направлений RPA крупных российских и зарубежных компаний, которые поделились своими успехами и достижениями в этой области, а также обсудили проблемы создания программных роботов.

Центр компетенций RPA и инноваций был создан в ООО «ММК-Информсервис» (общество Группы ПАО «ММК», которое обслуживает ИТ) в июле 2018 года и уже в сентябре запустил в эксплуатацию первого программного робота на ММК. «Изученный нами мировой опыт использования роботизации бизнес-процессов с применением технологии RPA показывает высокую эффективность этого инструмента на пути цифровой трансформации бизнеса, лежащей в основе реализации концепции «Индустрия 4.0» – концепции стратегического развития ПАО «ММК», – отметил директор ООО «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов.

С целью дальнейшего развития и применения технологии RPA в Группе ПАО «ММК» реализован проект по проведению диагностики бизнес-процессов, который проводился совместно с внешними консультантами. В результате выполнения проекта были выявлены процессы, пригодные для роботизации, получены рекомендации по модернизации и расширению Центра компетенций. Программные роботы будут разрабатываться самостоятельно ресурсами Центра компетенций RPA в ООО «ММК-Информсервис».

Краткую историю создания Центра компетенций RPA и инноваций рассказал на конференции его руководитель Михаил Верисов. Важной частью доклада была информация о роботизации кросс-функционального бизнес-процесса по оплате поставок металлолома. Четырнадцать программных роботов задействованы для выполнения данного процесса – начиная с разбора электронной почты с документами от поставщиков и заканчивая формированием документов в клиент-банке. Цифровые сотрудники пользуются обычными интерфейсами программного обеспечения, выполняя работу вместо человека. Тем самым они освобождают рабочее время реальных людей, которое используется для выполнения более сложных задач, требующих непосредственного участия человека.