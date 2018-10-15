Уникальная аглофабрика на тысячи тонн снизит вредные выбросы ММК

Новая аглофабрика Магнитогорского металлургического комбината будет оснащена двумя уникальными агломашинами, аналогов которым нет в России. В настоящий момент продолжается монтаж технологического оборудования на агрегатах, а также строительство металлоконструкций основных зданий и сооружений фабрики.

У новых агломашин площадь спекания агломерата будет составлять по 300 квадратных метров на каждую аглоленту, высота слоя аглошихты – 700 миллиметров. Для сравнения: на аглофабрике № 4, которую с пуском строящейся фабрики № 5 выведут из эксплуатации, площадь спекания составляет 95,4 квадратных метра, высота слоя – 280-290 миллиметров. Содержание мелочи (фракция 0-5 мм) сократится с 10% до 5%.

Каждая агломашина будет снабжена двумя электрофильтрами, предназначенными для очистки аглогазов от пыли. Кроме этого, в комплексе природоохранных сооружений фабрики – девять систем аспирации с рукавными фильтрами, системами рециркуляции аглогазов. Планируется смонтировать установку обезвоживания гипса, систему сбора и отвода ливневых стоков с промышленной площадки в оборотную систему шламохранилища № 2 горно-обогатительного производства.

«Новый проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду: выбросы пыли снизятся на 490 тонн в год, диоксидов серы – на 3280 тонн в год, – отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. – Кроме того, на 600 тонн в год сократятся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения. За счёт снижения воздействия вредных производственных факторов будут существенно улучшены условия труда работников фабрики».

Запуск первой агломашины намечен на начало февраля 2019 года, второй – на июль 2019 года ,сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».