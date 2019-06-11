Управляющий Еткульского отделения «Рависа» награжден за труд на благо района

Управляющий Еткульского отделения агрохолдинга «Равис» (Челябинская область) Николай Брюшков на праздновании 95-летия Еткульского района вместе со своими славными земляками награжден за самоотверженный труд на благо малой родины.

За свои трудовые достижения жители района-юбиляра были отмечены почетными грамотами и благодарностями губернатора Челябинской областью, почетными грамотами регионального министерства строительства и инфраструктуры, благодарностями Законодательного Собрания области и другими наградами.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе «Рависа», Николай Брюшков свой трудовой путь начинал бригадиром – в 1986-м году. Затем был назначен начальником цеха реммолодняка, с этой должности «вырос» до заместителя управляющего Еткульским отделением по производству. Сегодня он является управляющим отделения и успешно справляется с возложенными на него задачами.

Еткульское отделение, возглавляемое Николаем Брюшковым, вошло в состав агрохолдинга «Равис» в 2005-м году.

Фото предоставлено компанией «Равис»