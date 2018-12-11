«Уралкуз» начал поставки крупнотонныжных поковок

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») начал поставки крупнотоннажных поковок из 50-тонных слитков. Продукция широко востребована в машиностроении. В текущем году реализовано уже порядка 1 500 тонн таких поковок, сообщает пресс-служба компании.

Для изготовления крупнотоннажных поковок диаметром до 1000 мм на «Уралкузе» модернизировали кузнечнопрессовое оборудование, это позволило увеличить максимальный вес и размер продукции. Данные поковки завод производит из 50-ти тонных слитков Челябинского металлургического комбината (входит в Группу «Мечел»). Подобную продукцию выпускают единичные предприятия в мире.

Новые виды поковок используются как предприятиями Группы «Мечел», так и экспортируются за рубеж – в Бельгию, Германию и Нидерланды. В планах дальнейшее расширение рынка.

«Изготовление крупных поковок – перспективное направление для «Уралкуза». Подобную продукцию могут производить не многие предприятия в России, так как это требует установки специализированного оборудования. В ближайшее время наша линейка расширится за счет поковок из двух новых марок стали», – отметил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.