«Уралкуз» подтвердил сертификат на производство деталей для газотурбинных двигателей
Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») успешно прошел внешний аудит потребителем продукции. В ходе проверки специалисты Уфимского моторостроительного производственного объединения оценили систему менеджмента качества производства и поставки продукции для авиационной промышленности.
Эксперты побывали на предприятии и оценили систему менеджмента качества, технологические процессы производства авиационных материалов, соответствие свойств продукции требованиям технических условий на поставку. Кроме этого, технические специалисты проинспектировали заводские испытательные лаборатории и подтвердили соответствие метрологического обеспечения «Уральской кузницы» требованиям Межгосударственного авиационного комитета.
Уфимское моторостроительное производственное объединение закупает поковки из жаропрочных сплавов для газотурбинных двигателей, которые устанавливают на воздушные суда, а также в агрегаты наземного базирования: газоперекачивающие и энергетические установки. Благодаря специальным свойствам стали, которую производят в Челябинском филиале «Уральской кузницы», детали сохраняют свои эксплуатационные характеристики при температуре до 750 градусов Цельсия.
«Кроме деталей для газотурбинных двигателей на предприятии изготавливают различные виды штамповочной продукции из титановых сплавов, коррозионностойких, жаропрочных сталей, углеродистых и легированных марок сталей для предприятий авиационной промышленности», – отметил управляющий директор «Уралкуз» Виктор Маценко.