«Уралкуз» подтвердил сертификат на производство деталей для газотурбинных двигателей

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») успешно прошел внешний аудит потребителем продукции. В ходе проверки специалисты Уфимского моторостроительного производственного объединения оценили систему менеджмента качества производства и поставки продукции для авиационной промышленности.

Эксперты побывали на предприятии и оценили систему менеджмента качества, технологические процессы производства авиационных материалов, соответствие свойств продукции требованиям технических условий на поставку. Кроме этого, технические специалисты проинспектировали заводские испытательные лаборатории и подтвердили соответствие метрологического обеспечения «Уральской кузницы» требованиям Межгосударственного авиационного комитета.

Уфимское моторостроительное производственное объединение закупает поковки из жаропрочных сплавов для газотурбинных двигателей, которые устанавливают на воздушные суда, а также в агрегаты наземного базирования: газоперекачивающие и энергетические установки. Благодаря специальным свойствам стали, которую производят в Челябинском филиале «Уральской кузницы», детали сохраняют свои эксплуатационные характеристики при температуре до 750 градусов Цельсия.