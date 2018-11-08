«УРАЛКУЗ» принял участие в масштабном авиационном проекте

На заводе «Уральская кузница» (входит в Группу «Мечел») изготовили детали для первого в России газотурбинного двигателя гражданского самолета. Готовится запуск разработки в серийное производство.

«Уралкуз» освоил производство 19 позиций деталей для газотурбинных двигателей, разрабатываемых Пермским моторным заводом. Продукция подтвердила соответствие нормативным требованиям ВНИИ авиационных материалов. Заготовки выдерживают повышенные тепловые и механические нагрузки и рекомендованы к использованию внутри авиационных двигателей.

Разработка и испытание авиадвигателя длилась на Пермском моторном заводе 10 лет. В проекте приняли участие более 30 российских компаний. Новый двигатель уже прошел сертификацию Авиационного регистра РФ, планируется его серийный выпуск. В ближайшее время турбодвигатель установят на российский пассажирский самолет МС-21 вместимостью до 212 пассажиров, призванный заменить иностранные авиасуда на отечественном рынке. Также на базе турбогенератора разрабатываются модификации для самолета повышенной пассажировместимости МС-21-400 и замены моторов в парке российских авиалайнеров ИЛ-76, ТУ-204, ИЛ-96-400.

Завод «Уралкуз» – традиционный поставщик продукции авиационного назначения. Для авиастроения на челябинском филиале «Уральской кузницы» выплавляется более ста марок сталей и сплавов с особыми эксплуатационными свойствами.