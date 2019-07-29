«Уралкуз» улучшил показатели за первое полугодие
Экономика
Сегодня, 11:42

ПАО «Уральская кузница» (входит в Группу «Мечел») увеличило объем отгрузки отдельных видов продукции по итогам работы за первое полугодие 2019 года.

Продажи локомотивных осей выросли на 71%.

Объем отгрузки штамповок из нержавеющих жаропрочных и высоколегированных сталей для авиа- и моторостроительных заводов увеличился более чем на 30%. «Уралкуз» наращивает поставки этой продукции предприятиям энергетического машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, в том числе в рамках исполнения  госконтрактов.

Выручка предприятия по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличилась на 13%, а чистая прибыль – на 34%.

Завод «Уральская кузница» является ведущим российским производителем и поставщиком горячештамповочной продукции практически для всех отраслей машиностроения, ракетостроения и космической промышленности.

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