«Уралкуз» увеличил объемы реализации продукции за девять месяцев

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») за 9 месяцев работы увеличил объем реализации на 61%. С начала года клиентам поставлено более 110 тыс. тонн продукции.

Выручка компании выросла почти на 50%.

Увеличения продаж удалось достичь преимущественно за счет роста реализации штамповок железнодорожных осей для вагоностроительных и вагоноремонтных заводов.

«Рост вызван оживлением рынка и высоким спросом на продукцию для вагоностроения. Модернизация мощностей позволила нам выйти на рекордные показатели по производству горячештампованной продукции за все время существования завода», – отметил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.

«Уральская кузница» – ведущий российский производитель горячештамованной продукции практически для всех отраслей машиностроения, в том числе авиастроения, ракетостроения и космической промышленности. Уникальное кузнечно-штамповочное производство на базе тяжелых и сверхтяжелых агрегатов позволяет изготавливать штамповки весом до 2,5 тонн и длиной до 4-х метров.